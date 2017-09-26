Порошенко сегодня исполняется 52 года (видео)

Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполняется 52 года. Семья президента записала видеопоздравление главе государства.

«Ты - глава нашей семьи, любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твоей опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты - всегда успех и победа, теперь - это победы всей Украине. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути, возможно, именно поэтому судьба выбрала тебя быть лидером украинской нации в тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент», - сказала Марина Порошенко.

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В свою очередь президент отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть.

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 г. в Болграде Одесской области. В 1989 г. окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности "Экономист-международник".