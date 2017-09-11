"Чаша моего терпения переполнилась": Леди Гага рассказала, почему рассталась с известным актером

На международном кинофестивале в Торонто прошел показ документального фильма о Леди Гаге "Gaga: Five Foot Two". В фильме Гага рассказала, что тяжело переносит разрыв с Тейлором Кинни и назвала причину расставания.

"Мы с Тейлором много ссорились, и чаша моего терпения переполнилась. А в отношениях нужно понимать друг друга и двигаться в одном направлении", – сказала певица.

Звезда считает, что ее успешная карьера способствовала разрыву, ведь она часто была в разъездах и вся отдавалась работе, пишет "Сегодня".

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Кинни и Леди Гага познакомились в 2011 году, а через четыре года в День Святого Валентина он сделал ей предложения. Однако прошлым летом пара объявила о перерыве в отношениях. Бывшие возлюбленные остались друзьями и продолжали общаться. Но сейчас у Гаги закрутился роман с ее агентом Кристианом Карино.