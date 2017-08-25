"Я одна": Леди Гага пожаловалась на одиночество в готовящемся фильме от Netflix (видео)

Американская певица Леди Гага анонсировала выход документального фильма «Gaga: Five Foot Two» о себе.

Картина станет доступна пользователям стримингового сервиса Netflix 22 сентября 2017 года. Режиссером фильма выступил Крис Мукарбел («Бэнкси уделывает Нью-Йорк»). Он следил за исполнительницей в течение года, пишет "Афиша".

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Гага уже выложила несколько тизеров нового фильма в своем инстаграме. В роликах она жалуется на одиночество, готовится к медицинской процедуре и поднимается в воздух во время своего выступления на "Супербоуле-2017". В ютьюбе был выложен мэшап всех тизеров.

«Я одна, каждую ночь, – жалуется поп-звезда. – И все эти люди уйдут, не так ли? Они уйдут, а потом я буду одна. И я уйду от всех, трогающих меня весь день и весь день разговаривающих со мной, чтобы полностью замолчать».

Напомним, ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как Леди Гага просила забрать ее на другую планету во время Великого солнечного затмения.