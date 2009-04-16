У Тимошенко встреча с распорядителями очень больших денег

11.00 в Клубе Кабмина

В четверг, 16 апреля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с представителями международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного банка, МФК, ЕБРР) и иностранных банков, осуществляющих деятельность в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров. Встреча начнется в 11.00 в Клубе Кабмина (ул.Институтская, 7).

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