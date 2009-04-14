Вчерашнее покушение на мэра Ужгорода записали как хулиганство

Ужгородскому мэру Сергею РАТУШНЯКУ угрожали пневматическим оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, такое официальное заявление относительно вчерашнего инцидента распространил сегодня отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 13 апреля в 19.50 в милицию обратился 48-летний С.РАТУШНЯК, городской председатель Ужгорода, который сообщил о том, что в 17.50 на ул. Фединца в Ужгороде неизвестный угрожал ему и работникам, которые выполняли ремонтные работы возле химического факультета Ужгородского национального университета, предметом, похожим на пистолет.

«Правоохранители, которые прибыли на место события, задержали гражданина Ц., 20-летнего жителя Ужгорода. Последний, находясь в нетрезвом состоянии, совершил хулиганские действия по недоразумению с работниками. У задержанного было изъято устройство пневматического действия «Байкал» калибра 4,5 мм и 8 металлических шариков к нему, которые направлены на исследование», - сообщили в ГУ МВД.

Как отметили правоохранители, известны также детали этого инцидента. «Строители проводили ремонтные работы (укладывали мостовую) близ химического факультета УжНУ. Территория, где проводились работы, была ограждена лентой. Вдруг появился неизвестный молодчик, который, разговаривая по мобильному телефону, зашел на территорию, где проводились работы. Было видно, что человек находится в нетрезвом состоянии. Строители сделали парню замечание, на что тот отреагировал агрессивно. Отложив телефон, неизвестный вдруг выхватил предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать строителям», - уточнили в ГУМВД.

Свидетелем этого инцидента и стал Ужгородский городской председатель. С.РАТУШНЯК сделал хулигану замечание, на которое тот не отреагировал, а начал и ему угрожать. После этого строители вызывали милиционеров Государственной службы охраны, отделение которых находится неподалеку от места приключения. Хулиган был доставлен в городское управление милиции. Задержанный был настолько пьян, что не мог давать объяснения, говорится в сообщении.

Теперь, как отмечают в ГУМВД, это событие расценивается как хулиганство. В случае, если будет нарушено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), это грозит задержанному или штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом сроком до полгода, или ограничением свободы сроком до трех лет. Если же хулиганские действия совершены с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или предварительно изготовленного для нанесения телесных повреждений, то такие действия караются лишениям свободы на срок от 3 до 7 годов.

Как сообщает милиция, изъятое у хулигана устройство пневматического действия «Байкал» не считается огнестрельным оружием. Для приобретения «Байкала» не нужно специальное разрешение, его можно свободно приобрести в спецмагазинах оружия по паспорту или с рук на рынке. Владение пистолетами пневматического действия не карается законом.