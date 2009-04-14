Продюсера The Beatles признали виновным в убийстве

Суд признал музыкального продюсера Фила Спектора виновным в предумышленном убийстве актрисы Ланы Кларксон, сообщает Лента.ру со ссылкой на АР. Согласно законам США, наказание за подобное преступление может составить от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.

На обсуждение приговора у присяжных ушло около 30 часов. При этом у них был выбор признать Спектора невиновным, виновным в непредумышленном или предумышленном убийстве.

Решающее значение имели показания пяти других женщин, которым Спектор в разное время угрожал с оружием в руках, а одну из них он даже держал в качестве пленницы у себя дома. Личный шофер Спектора также утверждал, что сразу после совершения преступления тот признался в том, что "убил человека". Между тем, Спектор в суде отрицал свою вину, а его адвокаты утверждали, что женщина совершила самоубийство.

Спектор был арестован в феврале 2003 года, после того как в его особняке в пригороде Лос-Анджелеса был найдена мертвой 41-летняя актриса Лана Кларксон. Первый процесс над продюсером состоялся в 2007 году и завершился безрезультатно, после чего было произведено повторное расследование и рассмотрение дела.

Фил Спектор известен тем, что работал с группой The Beatles, Тиной Тернер и другими знаменитыми музыкантами. Он также впервые использовал технику записи, получившую название "стена звука".