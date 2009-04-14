Продюсера The Beatles признали виновным в убийстве
Присяжные заседали 30 часов
|Фил Спектор
На обсуждение приговора у присяжных ушло около 30 часов. При этом у них был выбор признать Спектора невиновным, виновным в непредумышленном или предумышленном убийстве.
Решающее значение имели показания пяти других женщин, которым Спектор в разное время угрожал с оружием в руках, а одну из них он даже держал в качестве пленницы у себя дома. Личный шофер Спектора также утверждал, что сразу после совершения преступления тот признался в том, что "убил человека". Между тем, Спектор в суде отрицал свою вину, а его адвокаты утверждали, что женщина совершила самоубийство.
Спектор был арестован в феврале 2003 года, после того как в его особняке в пригороде Лос-Анджелеса был найдена мертвой 41-летняя актриса Лана Кларксон. Первый процесс над продюсером состоялся в 2007 году и завершился безрезультатно, после чего было произведено повторное расследование и рассмотрение дела.
Фил Спектор известен тем, что работал с группой The Beatles, Тиной Тернер и другими знаменитыми музыкантами. Он также впервые использовал технику записи, получившую название "стена звука".