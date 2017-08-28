Творцы "Игры престолов" разобрали финальный эпизод 7 сезона (видео)

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс разобрали ключевые сцены финального эпизода 7-го сезона.

Видео с авторским разбором эпизода опубликовал телеканал НВО.

В частности, авторы рассказали об отношениях Арьи и Санси Старк и разобрали характеры еще нескольких главных героев сериала.

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Финал седьмого сезона "Игры престолов" вышел в эфир 27 августа и стал самым длинным в истории сериала – его продолжительность составляет 80 минут.