Творцы "Игры престолов" разобрали финальный эпизод 7 сезона (видео)
20:11, 28 августа 2017Общество
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Финал седьмого сезона "Игры престолов" вышел в эфир 27 августа и стал самым длинным в истории сериала – его продолжительность составляет 80 минут.
В частности, авторы рассказали об отношениях Арьи и Санси Старк / скриншот
Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс разобрали ключевые сцены финального эпизода 7-го сезона.
Видео с авторским разбором эпизода опубликовал телеканал НВО.
В частности, авторы рассказали об отношениях Арьи и Санси Старк и разобрали характеры еще нескольких главных героев сериала.
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Финал седьмого сезона "Игры престолов" вышел в эфир 27 августа и стал самым длинным в истории сериала – его продолжительность составляет 80 минут.
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