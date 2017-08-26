Хакеры выложили в сеть сюжет финала седьмого сезона "Игры престолов"
Представители телеканала отказались комментировать данную информацию.
Хакеры, которые взломали базу данных телеканала НВО, опубликовали сюжет финала седьмого сезона сериала "Игра престолов", сообщает ZN.ua со ссылкой на издание The Wrap.
Читайте такжеТворцы "Игры престолов" показали, как снимали побоище с Ходоками (видео)
Как подчеркивает издание, опубликованный массив материалов включает в себя сюжет не только последней серии, но и других эпизодов седьмого сезона. Кроме того, публикация, которую сами хакеры называют "шестая волна утечки материалов НВО", содержит контракты, подписанные представителями канала с участниками проекта. Документ с материалами датирован 26 апреля 2017 года.
Представители телеканала отказались комментировать данную информацию.
Эпизод под названием "Дракон и волк" выйдет в эфир НВО 27 августа.
Ранее злоумышленники выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона "Игры престолов" и сам эпизод.
В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона "Игры престолов" в Сеть попали первые четыре эпизода.
Первый эпизод седьмого сезона "Игры престолов" был показан на канале НВО 16 июля.