Хакеры выложили в сеть сюжет финала седьмого сезона "Игры престолов"

Хакеры, которые взломали базу данных телеканала НВО, опубликовали сюжет финала седьмого сезона сериала "Игра престолов", сообщает ZN.ua со ссылкой на издание The Wrap.

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Как подчеркивает издание, опубликованный массив материалов включает в себя сюжет не только последней серии, но и других эпизодов седьмого сезона. Кроме того, публикация, которую сами хакеры называют "шестая волна утечки материалов НВО", содержит контракты, подписанные представителями канала с участниками проекта. Документ с материалами датирован 26 апреля 2017 года.

Представители телеканала отказались комментировать данную информацию.

Эпизод под названием "Дракон и волк" выйдет в эфир НВО 27 августа.

Ранее злоумышленники выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона "Игры престолов" и сам эпизод.

В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона "Игры престолов" в Сеть попали первые четыре эпизода.

Первый эпизод седьмого сезона "Игры престолов" был показан на канале НВО 16 июля.