Закон об образовании должен быть принят ко Дню учителя - Гриневич

Верховная Рада должна принять закон «Об образовании» ко Дню учителя, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила во время встречи с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Читайте такжеС 2018 года по новому стандарту начального образования будут учиться все первоклассники - Гриневич «Ко второму чтению депутатами было подано более тысячи поправок, но они полностью были проработаны, и по ним было достигнуто соглашение», - сказала Гриневич.

«По моей информации, новый закон «Об образовании» должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя - профессиональному празднику наших педагогов. Его должны были рассмотреть раньше - в последнюю неделю предыдущей сессии, но у депутатов не хватило времени», - добавила министр.

Как отмечается в сообщении, закон «Об образовании» является базовым в законодательном обеспечении образования. Его принятие разблокирует обновление законов "О среднем образовании" и "О профессиональном образовании", а также разработку закона "О национальной системе квалификаций".

Ранее Гриневич отмечала, что законопроект обязательно должен быть проголосован в начале 7-й сессии Верховной Рады, ведь важно, чтобы деньги на реализацию реформы были предусмотрены в госбюджете на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября 2016 года приняла в первом чтении проект закона об образовании (№3491-д).

Документом предусмотрена реформа среднего образования: изменение системы и децентрализация управления образованием, переориентация на формирование у детей необходимых для жизни ключевых компетентностей, для чего будут проведены обновление стандартов образования, постепенный переход к 3-летней старшей профильной школе и обеспечение подлинного профилирования.

Согласно законопроекту, обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.