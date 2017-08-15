В Украине в этом году в школы пойдут более 408,2 тысяч первоклассников

В Украине в этом году в школы пойдут более 408,2 тыс. первоклассников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила во время селекторного совещания по подготовке учебных заведений к 2017-2018 учебному году, которое проходило с участием премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте такжеПервый раз в первый класс: как подготовить ребёнка к школе"1 сентября в 1-й класс пойдет 408 тыс. 208 первоклассников. Кстати, больше всего первоклассников в Днепропетровской области - 34 тыс. 767 человек. Наибольший набор первоклашек в сельской местности предполагается во Львовской и Закарпатской областях", - сказала Гриневич.

Министр также отметила, что и за счет государственного бюджета, и за счет местных бюджетов объемы инвестиций в сферу образования постепенно увеличиваются.

"Правительство инвестирует в образование - это последовательная политика. По сравнению с бюджетом 2016 года, в этом году расходы на образование увеличены с 5,72% ВВП до 6,52% ВВП. В целом сводный бюджет на образование в этом году составляет 168,6 млрд грн против 129,4 млрд в прошлом году", - отметила Гриневич.

Ранее Гройсман сообщил о намерениях предусмотреть в госбюджете на 2018 год средства на повышение зарплат учителям.