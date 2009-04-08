Ющенко посетит в Киеве ОАО «Квазар»
07:07, 08 апреля 2009Общество
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Сообщает пресс-служба Президента
8 апреля, в 10.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит в Киеве открытое акционерное общество «Квазар» (ул. Северо-Сырецкая, 3).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, запланировано, что глава государства ознакомится с работой предприятия и пообщается с его работниками.
После завершения общения, ориентировочно в 12.00, состоится короткая встреча Президента с представителями СМИ.
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