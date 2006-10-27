Ющенко присвоил Роману Виктюку звание «Народный артист Украины»
17:36, 27 октября 2006Общество
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...за весомый личный вклад
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил Роману ВИКТЮКУ - художественному руководителю “Театра Романа Виктюка” (Москва, Россия) почетное звание “Народный артист Украины”.
Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Согласно Указу, звание присвоено за “весомый личный вклад в развитие отечественного театрального искусства, многолетний плодотворный творческий труд и высокие профессиональные достижения”.
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