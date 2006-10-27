Ющенко присвоил Роману Виктюку звание «Народный артист Украины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил Роману ВИКТЮКУ - художественному руководителю “Театра Романа Виктюка” (Москва, Россия) почетное звание “Народный артист Украины”.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно Указу, звание присвоено за “весомый личный вклад в развитие отечественного театрального искусства, многолетний плодотворный творческий труд и высокие профессиональные достижения”.