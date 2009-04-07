Нафтогаз рассчитался с Газпромом

Компания "Нафтогаз Украины" рассчиталась с российским концерном "Газпром" за поставленный в марте газ в соответствии с условиями контракта, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря "Нафтогаза" Валентина Землянского.

"Мы полностью расплатились за газ, потребленный в марте", - заявил Землянский, не уточняя размера перечисленной суммы, но сообщив, что с января по апрель 2009 года Украина потребила 2,5 миллиарда кубометров импортного природного газа.

Всего в 2009 году Украина должна закупить 40 миллиардов кубометров газа. Однако в начале февраля "Нафтогаз" обратился к "Газпрому" с просьбой снизить эту сумму до 33 миллиардов. "Газпром" согласился пойти на уменьшение объема поставок, но позже пригрозил ужесточить позицию в переговорах по этому вопросу, после того как Украина заключила с Евросоюзом соглашение о модернизации газотранспортной системы без участия России, напоминает Лента.ру.

Со своей стороны "Нафтогаз" заявил, что соглашение с ЕС не испортило отношений с "Газпромом".