МВФ посоветовал Восточной Европе перейти на евро

Страны Восточной Европы, входящие в Евросоюз, должны отказаться от своих валют в пользу евро, при этом формально не присоединяясь к еврозоне. С таким предложением выступил Международный валютный фонд (МВФ), пишет The Financial Times. Как говорится в сообщении фонда, "евроизация" даст возможность этим государствам разрешить проблему колоссального внешнего долга.

Евросоюз, в свою очередь, мог бы облегчить правила вступления в еврозону, отмечается в заявлении МВФ. Документ был составлен с целью уговорить ЕС и страны Восточной Европы сформулировать общую антикризисную стратегию, которая включала бы в себя создание специализированного фонда по поддержке оказавшихся в кризисе экономик.

Развивающиеся страны Восточной Европы, включая Турцию, в 2009 году должны выплатить или рефинансировать около 413 миллиардов долларов внешнего долга. Кроме того, им нужно будет покрыть суммарный дефицит платежного баланса объемом в 84 миллиарда долларов. Между тем, не у всех государств региона на это есть средства. Им может потребоваться около 123 миллиардов долларов внешнего финансирования для избежания финансового краха.

В то же время страны еврозоны активно выступают против предложений МВФ, опасаясь, что тяжелое положение восточноевропейских стран усугубит финансовые трудности в самой еврозоне. Центробанк Европы также не поддержал инициативу фонда.

Лента.ру