СБУ поймала за руку еще одного коллегу «колядника» Зварича

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного судью Львовского апелляционного административного суда, который вымогал и получал взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Установлено, что этот судья в октябре прошлого года вымогал от представителей двух местных предприятий взятку в сумме 20 тыс. долларов США за принятие заведомо неправосудных решений об отмене штрафных санкций, насчитанных налоговыми органами.

По словам М.ОСТАПЕНКО, 2 апреля по материалам СБУ Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении судьи уголовное дело за взяточничество.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении в то время председателя Апелляционного административного суда Львова Игоря ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. В настоящее время он находится под стражей.