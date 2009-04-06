Доллар на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1870/8,2650, к 11:00 уровни снизились до 8,1800/8,2200, и к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,1680/8,1880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2475, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось - 0,2453/0,2468.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 достиг уровня 33,1815 (-0,1885).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3552/1,3554, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0789/11,1905, к 11:00 цены установились на значениях 11,0694/11,1296, а к 12:00 снизились вслед за долларом - 11,0532/11,0863.