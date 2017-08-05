В Житомире открыли Центр спецроты полиции особого назначения

В Житомире сегодня открыли восстановленное помещение административного Центра специальной роты полиции особого назначения Управления превентивной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по случаю второй годовщины со дня создания Национальной полиции Украины состоялись перед админзданием в Житомире. Центр открыли на месте бывшего приемника-распределителя, который долгое время не работал.

Помещение, в котором отныне будет базироваться спецподразделение, несколько лет не использовалось. На его ремонт и обустройство потратили 1,5 млн грн, еще 900 тыс. грн было выделено областными властями. На протяжении полугода продолжались работы по материально-техническому оборудованию Центра.

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В торжественном открытии приняли участие начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко и руководители области и города.

Сразу после открытия священнослужители провели обряд освящения помещения.

Также правоохранители уже представили конный патруль, который будет работать в парковой зоне Житомира.