Погода на завтра

Завтра в Украине осадков не ожидается, только ночью и утром в северных областях, днем в восточной части небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных и местами в западных областях от 1° мороза до 4° тепла; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°, на севере и востоке 6-11° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в четверг ночью и утром местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве завтра ночью и утром местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.