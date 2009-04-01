Свои доходы задекларировали 365 тыс. граждан

По состоянию на 30 марта, декларации о полученных в 2008 году доходах подали 365 тыс. граждан Украины, задекларированы доходы на сумму 10 млрд. 48,8 млн. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведены расчеты по 214,9 тыс. декларациям, что составляет 58,8% от поданных деклараций. К взысканию начислено 134,7 млн. грн. по налогу с доходов физических лиц, что на 24% больше, по сравнению с 2007 г., к возмещению – 35,7 млн. грн.

Граждане, которые получили инвестиционную прибыль, подали 11,089 тыс. деклараций, задекларировали доходов на сумму 979,2 млн. грн.

На получение налогового кредита за учебу подано 122,2 тыс. деклараций, налогового кредита по ипотечному кредитованию – 4377 деклараций.

Согласно информации ГНАУ, чиновники декларируют свои доходы до 15 апреля т.г.