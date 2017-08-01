В Украине выбирают претендентов на "Оскар"

В Украинском Оскаровском комитете стартовал прием заявок на участие в борьбе за юбилейную, 90 премию "Оскар" Американской киноакадемии, сообщает пресс-служба Госкино.

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От Украины лента отправится в категорию "Лучший фильм на иностранном языке". Заявки можно присылать до 15 августа включительно.

Лучший фильм в этой номинации будут выбирать по определенным критериям. Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм, который снят за пределами США и который был в прокате не менее семи дней подряд.