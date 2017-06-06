Украинский мультфильм поборется за анимационный "Оскар" во Франции (видео)

Украинский мультсериал "Мама спешит домой" примет участие в международном фестивале, который состоится во Франции, и поборется за престижную премию Mifa Pitches.

Об этом пишет издание МедиаБизнес.

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"Мама спешит домой" - это анимационный сериал от студии Glowberry. Его отобрали из более 300 проектов по всему миру.

Полнометражный фильм "Мавка. Лесная песня" (Animagrad, FILM.UA Group) этого же производителя также прошел отбор для участия в питчинге СARTOON 360, который состоится 29 мая - 1 июня в Барселоне.

Украина представляет свои работы на этом мероприятии впервые. Конкурсные проекты попали в число 25-и лучших и наиболее перспективных в плане мультиплатформенности IP со всего мира, среди которых также будут представлены проекты из Франции, Испании, Великобритании, Бельгии и Канады.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее два украинских фильма вошли в конкурс старейшего международного кинофестиваля