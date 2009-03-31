Тимошенко: против нас роют компромат 24 часа в сутки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об отсутствии коррупции в середине ее команды.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Служба безопасности Украины - президентская структура, Генеральная прокуратура – структура Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, там осталась вся его команда. Если есть хоть один чиновник, который в нашей команде занимается коррупцией, делает что-то не то, у них открыты все возможности сегодня возбудить уголовное дело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер пошутила, что сейчас ее чаще критикуют за одежду и каблуки.

«Просто посмотрите – платье не то надела, что-то не нравится, каблуки не такие, там не так САРКОЗИ поцелуй вышел. Почитайте газеты – это ужас просто», - добавила она.

«Против нас роют компромат 24 часа в сутки. Вы видели, чтобы где-то сказали, что у ТИМОШЕНКО коррупция, у ее чиновников, возбуждены уголовные дела?.. Генеральная прокуратура сегодня принадлежит оппозиции. Если бы было за что меня прихватить, так как они работают, уже бы давно распяли бы и показали. А пока еще только платья не нравятся. Что поделаешь, у каждого свой вкус», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.