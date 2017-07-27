В Днепре суд оставил под домашним арестом подозреваемого в координации беспорядков 9 мая

В Днепре суд оставил на свободе подозреваемого в кооринации беспорядков 9 мая. Соответствующее решение в среду принял Днепропетровский апелляционный суд, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеУстановлены все организаторы и финансисты столкновений 9 мая в Днепре, изучается роль Вилкула – Луценко

По решению суда, подозреваемому оставлено в силе меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура, которая подавала на апелляцию, требовала 60 дней содержания под стражей, ссылаясь, в частности, на то, что подозреваемый может влиять на других подозреваемых и свидетелей.

Ранее, 7 июля, суд первой инстанции – Октябрьский райсуд Днепра – изменил меру пресечения подозреваемому с заключения под стражей на домашний арест. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессиональности и правомерности действий полицейских.