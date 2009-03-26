Кредитпромбанк отказался от рейтингов Fitch и Moody`s

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Кредитпромбанка (Киев) и одновременно отозвало их, сообщило агентство в четверг.

“Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ… Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне CCC/прогноз “негативный” и отозван”, — говорится в сообщении.

Согласно документу, национальный долгосрочный рейтинг банка подтвержден на уровне “BB(ukr)”/прогноз “негативный” и отозван.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service отозвало рейтинги Кредитпромбанка по деловым соображениям.

Как сообщается на веб-сайте Кредитпромбанка, банк приостановил взаимоотношения с Moody`s и отказался от рейтингов Fitch в связи с отсутствием возможностей у украинских компаний активного привлечения фондирования на международных рынках капитала в ближайшей перспективе, а также запланированным снижением операционных затрат.

“Такое сотрудничество может быть возобновлено в будущем при условии позитивных изменений рыночной среды”, — отмечается в сообщении банка.

ОАО “Кредитпромбанк” основано в 1997 году. Его крупнейшими акционерами на 1 января 2009 года являлись Fintest Holding Limited (38,5837%), Homertron Trading Limited (34,0038%), Папунидис Константинос (6,6929%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2009 года по размеру общих активов (14,534 млрд грн) Кредитпромбанк занимал 19-е место среди 182 банков.

Его чистая прибыль в 2008 году составила 31,49 млн грн, что на 26,6% больше, чем в 2007 году.

SVdevelopment