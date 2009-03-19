В Запорожье пятерых людей убили и сожгли для самоутверждения

В Запорожье 2 местных жителя для самоутверждения убили и сожгли 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, преступления двумя ранее судимыми за корыстные преступления и наркотики местными жителями совершались с сентября 2008г. по февраль 2009г.

Никаких корыстных мотивов злоумышленники не преследовали. Единственной целью совершения преступлений, по данным ЦОС, было самоутверждение.

«Первой жертвой убийцы избрали 35-летнего мужчину и 50-летнюю женщину, которые не имея постоянного места жительства, поселились на территории одного из садоводческих кооперативов в коммунарском районе Запорожья. Злоумышленники задушили несчастных, после чего сожгли тела в куче тряпья», - сообщили в ЦОС, отметив, что сожжение убитых стало своеобразным «фирменным почерком» преступников.

В ноябре, по данным ЦОС, они зарезали и сожгли, обложив автомобильными покрышками, мужчину на станции Опытной, в январе – еще одного мужчину, который ушел из дома после ссоры с женой, а в феврале случайного прохожего, согласившегося распить с ними бутылку.

На данный момент оба задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.