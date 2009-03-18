Онопенко: идет целеустремленная дискредитация судов
"Проблема не в судах..."
Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает, что в Украине сегодня начата целеустремленная дискредитация судей и судов для обеспечения взятия их под контроль.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе парламентских слушаний, касающихся состояния правосудия в Украине.
«Дискредитация проводится системно, с использованием властных и информационных ресурсов с привлечением представителей определенных правоохранительных органов», - сказал В.ОНОПЕНКО.
Председатель ВСУ отметил, что по всем признакам усматривается политический заказ на такую кампанию.
«Судебную власть пытаются обвинить во всех существующих в Украине бедах. Но нужно, наконец, понять, что основная причина отечественных проблем не в судах, а в кризисе управления государством», - сказал он.
В.ОНОПЕНКО считает, что представителям государственной власти не стоит прибегать к взаимной дискредитации.
«Вся отечественная власть уже давно и серьезно дискредитирована», - сказал он.
Кроме того, добавил В.ОНОПЕНКО, ко всем государственным органам уровень доверия граждан является одинаковым – критически низким.
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