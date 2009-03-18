Онопенко: идет целеустремленная дискредитация судов

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает, что в Украине сегодня начата целеустремленная дискредитация судей и судов для обеспечения взятия их под контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе парламентских слушаний, касающихся состояния правосудия в Украине.

«Дискредитация проводится системно, с использованием властных и информационных ресурсов с привлечением представителей определенных правоохранительных органов», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Председатель ВСУ отметил, что по всем признакам усматривается политический заказ на такую кампанию.

«Судебную власть пытаются обвинить во всех существующих в Украине бедах. Но нужно, наконец, понять, что основная причина отечественных проблем не в судах, а в кризисе управления государством», - сказал он.

В.ОНОПЕНКО считает, что представителям государственной власти не стоит прибегать к взаимной дискредитации.

«Вся отечественная власть уже давно и серьезно дискредитирована», - сказал он.

Кроме того, добавил В.ОНОПЕНКО, ко всем государственным органам уровень доверия граждан является одинаковым – критически низким.

См. также Председатель Верховного Суда – лишнее звено в процедуре назначения судей?