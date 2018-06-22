Председатель Верховного Суда – лишнее звено в процедуре назначения судей?

На днях на официальном сайте Президента появился очередной указ №158/2009, согласно которому отныне в процедуре рассмотрения материалов относительно назначения на должность профессионального судьи впервые не будет принимать участие председатель Верховного Суда Украины или председатель Высшего специализированного суда, а лишь Высший совет юстиции. Почему Ющенко забрал у Председателя Верховного Суда право назначать судей и как это повлияет на формирование судебного корпуса и украинской системы в целом, УНИАН спросил у экспертов.

Василий Маляренко, экс-председатель Верховного Суда Украины ПРЕЗИДЕНТ УБРАЛ ЛИШНИЕ ЗВЕНЬЯ В ПРОЦЕДУРЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

Вопрос о кандидате в судьи решает квалификационная комиссия судей в областях, на местах. Она изучает этого человека со всех сторон, его мораль, образование, возраст, судимый или не судимый. Этот человек готовит соответствующий реферат, потом его отстаивает в квалификационной комиссии и вот квалификационная комиссия сказала: “Годится”. После этого вопрос по закону должен решать Высший совет юстиции, который опять же выслушивает этого судью, изучает документы и, при наличии позитивного подхода, должен отправить документы Президенту. А тот своим Указом назначает судью. Но кроме закона, есть еще положение о порядке прохождения этих документов. И вот в этом положении, вопреки закону, давнишним указом, сказано, что документы от квалификационной комиссии должны идти в Государственную судебную администрацию, из нее - в Верховный Суд к Председателю Верховного суда. А затем уже Председатель Верховного Суда должен их направлять в Высший совет юстиции. Конечно, эти промежуточные звенья: и Государственная судебная администрация, и Верховный суд – это лишние звенья, абсолютно лишние. Кроме того, эти звенья могут иметь какое-то влияние, например, задержать каким-то образом документы или ускорить, если нужно. В принципе, никто не запрещает Председателю Верховного Суда или председателю Высшего специализированного суда вызывать к себе этого кандидата, с ним переговорить и т.д. Вот Президент своим указом и сказал: “Это лишнее звено нужно убрать”. Оно лишнее и только задерживает процесс назначения судьи на должность.

Игорь Колиушко, директор центра политико-правовых реформ ОНОПЕНКО ПОКРИТИКОВАЛ ПРЕЗИДЕНТА - ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЕГО ИЗ ПРОЦЕДУРЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ Я думаю, это решение практически никак не отобразится на судебной системе. Президент, согласно с Конституцией, всегда назначает судей по предоставлению Высшего совета юстиции. Просто раньше предусматривался при этом учет позиции Председателя Верховного Суда. Теперь это исключили из процедуры. Но большого влияния на решение кадровых вопросов это не будет иметь.

В последнее время у меня вообще создается впечатление, что вся политика у нас развивается по сценарию кухонных скандалов: Председатель Верховного Суда выступил с критикой позиции Президента относительно судебной реформы - Президент подписал указ об исключении его из процедуры назначения судей.

Сергей Кальченко, эксперт по вопросам избирательного законодательства, юрист-консультант адвокатской компании “Моор и Кросондович” УКРАИНСКАЯ СИСТЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЕЙ ДАЛЕКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

Президент имеет конституционные полномочия на осуществление первого назначения на должность профессионального судьи в пределах пятилетнего срока. Если он назначает, он должен иметь какие-то механизмы контроля за тем, кого он на такую должность назначает. Но должен быть какой-то акт, который будет регламентировать или устанавливать достаточную гарантию, чтобы Президент знал, кого он назначает и был уверен, что это надлежащий человек, который имеет соответствующий квалификационный уровень и моральные качества.

С другой стороны, я считаю абсолютно недопустимым, когда подобного рода отношения регулируются на уровне подзаконного акта – Указа президента, а не на уровне закона. Своим указом Президент устранил Председателя Верховного суда или председателя Высшего специализированного суда. Следовательно, можно говорить о том, что уменьшается влияние руководства высшего судейского учреждения или высших специализированных судов на формирование судебного корпуса.

Вообще украинская система назначения на должность судей далека от европейских стандартов. Это признают все. Говоря о европейских стандартах, можно назвать в частности Европейскую хартию, закон относительно статуса судей. Эта хартия базируется на шестой статье Европейской конвенции о защите прав человека. В соответствии с этой хартией в государстве должен быть орган, независимый от политической власти: законодательной, исполнительной. Этот независимый орган должен принимать все решения относительно назначения судей, отбора, перевода, карьерного продвижения. И этот орган должен формироваться как минимум наполовину из состава профессиональных судей. Европейская хартия допускает, что политический орган (не только независимый, но и орган власти: парламент, председатель государства) может осуществлять назначение или избрание на должность судьи. Но именно независимый орган должен иметь ключевую роль в вопросах отбора кандидатов на должности судей.

У нас в Украине за это отвечает не Высший совет юстиции, а Высший квалификационная комиссия судей. А высшая квалификационная комиссия судей не является уполномоченным органом, она не вовлечена в поиск кандидатов на должность судей первого назначения. Этим занимается Высший совет юстиции. Но полномочия Высшего совета юстиции выписаны в Конституции, и проблема уже заложена на уровне Конституции.

Я глубоко убежден, что подобные процедуры должны быть выписаны на уровне закона, а не подзаконного акта. Не ставлю под сомнение права Президента издавать Указы, но все же Указы издаются на основании невыполнения Конституции и законов.

Виктор Мусияка, юрист, депутат ВР предыдущих созывов ОБОЙТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОВСЕМ, ЧТОБЫ ОН НЕ МОГ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, – НЕВОЗМОЖНО Руководствоваться все время Указами Президента, которые готовит его окружение, нельзя. В механизме формирования судебного корпуса необходимо завершить процедуру законодательного обеспечения этого процесса. Необходимо, чтобы был принят специальный закон относительно назначения судей на первые 5 лет. Также нужно посмотреть на соответствие этого Указа закону “О судоустройстве”.

Насколько я помню, закон “О судоустройстве” предусматривает участие Председателя Верховного Суда в этом процессе, сохранение своей точки зрения относительно кандидатуры назначаемого на должность судьи. В то же время Председатель Верховного Суда является членом Высшего совета юстиции, потому обойти его совсем, чтобы он не мог выразить свою точку зрения – невозможно.

Опрашивала Анна Ященко