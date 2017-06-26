Жителей "ДНР" и "ЛНР" заманивают на работу в Сибирь и на Дальний Восток – ИС

Жителей оккупированных территорий заманивают на работу в Сибирь и Дальний Восток.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в рамках специальной программы по «трудовым ресурсам» под патронатом АП РФ для оккупированных районов Донбасса, сразу в нескольких городах, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», фиксируется появление «агентств» по трудоустройству в РФ.

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Данные «агентства» вербуют местных жителей на работу в Сибирь и Дальний Восток, северные районы России (в основном на объекты дорожного строительства и газо-нефте добычу, в отдельных случаях - на работу в химической промышленности).