Бухгалтер крала 10 млн. долл. аккуратно и долго

Бывший бухгалтер из Калифорнии арестована по обвинению в присвоении 9,9 миллиона долларов, принадлежавших ее компании, сообщает Associated Press 8 марта.

51-летняя Анетт ЙЕОМАНС работала главным бухгалтером в компании, занимающейся изготовлением деревянной мебели. В период с 2001 по 2007 она еженедельно тратила около 25 тыс. долларов, делая покупки по кредитной карте, а потом списывала эти деньги со счетов своей компании. Руководство своему главному бухгалтеру полностью доверяло, и за все это время ни разу не приглашало независимого аудитора для проверки баланса.

Злоупотребления бухгалтера были раскрыты случайно, после того как в феврале 2008 года в компанию пришло уведомление об использовании одного из банковских чеков American Express для выплаты по счету А.ЙЕОМАНС.

Похищенные у компании деньги женщина расходовала на покупку одежды, обуви и бытовой техники. Она потратила не менее 240 тыс. долларов на покупку 400 пар обуви, 300 тыс. долларов ушло на приобретение дизайнерской одежды. Кроме того, она купила 160 дамских сумочек стоимостью более двух тысяч долларов каждая.

Чтобы разместить все это у себя дома, А.ЙЕОМАНС (также на деньги компании) переоборудовала одну из спален своего дома в кладовку.