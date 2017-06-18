Полицейские задержали одного из злоумышленников, которые напали на участников Марша равенства на Контрактовой площади

Столичные полицейские задержали одного из злоумышленников, напавших на двух участников Марша равенства на Контрактовой площади через 3 часа после окончания акции.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что группа неизвестных лиц подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо из газового баллончика, а другому нанесли телесные повреждения.

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный - киевлянин, 1995 г.р. У него изъяты балаклава, нож , газовый баллончик и капа.

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Пострадавшим, 1980 и 1984 гг.р., вызвали «скорую», сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников задержанного разыскивают.

Как сообщал УНИАН, в Марше равенства сегодня в центре столицы участвовали, по данным полиции, около 3 тысяч человек, мероприятие прошло без серьезных провокаций. Участников марша охраняли более 5,5 тысячи правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТКИ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.

После незначительных столкновений с полицией были задержаны 6 противников проведения марша. Двое полицейских получили легкие телесные повреждения.

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Вместе с тем представитель оргкомитета Международного форума «КиевПрайд-2017» Руслана Панухник заявила об избиении активистов после окончания Марша равенства на Контрактовой площади и в районе станции метро «Петровка».

В свою очередь в киевской полиции сообщили, что возле станции метро "Площадь Льва Толстого" злоумышленники пытались сорвать с мужчины браслет с ЛГБТ-символикой. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет.