Полицейские задержали одного из злоумышленников, которые напали на участников Марша равенства на Контрактовой площади
Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего разыскивают.
Столичные полицейские задержали одного из злоумышленников, напавших на двух участников Марша равенства на Контрактовой площади через 3 часа после окончания акции.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что группа неизвестных лиц подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо из газового баллончика, а другому нанесли телесные повреждения.
Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный - киевлянин, 1995 г.р. У него изъяты балаклава, нож , газовый баллончик и капа.
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Пострадавшим, 1980 и 1984 гг.р., вызвали «скорую», сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.
Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников задержанного разыскивают.
Как сообщал УНИАН, в Марше равенства сегодня в центре столицы участвовали, по данным полиции, около 3 тысяч человек, мероприятие прошло без серьезных провокаций. Участников марша охраняли более 5,5 тысячи правоохранителей.
В шествии принимали участие не только представители ЛГБТКИ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.
После незначительных столкновений с полицией были задержаны 6 противников проведения марша. Двое полицейских получили легкие телесные повреждения.
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Вместе с тем представитель оргкомитета Международного форума «КиевПрайд-2017» Руслана Панухник заявила об избиении активистов после окончания Марша равенства на Контрактовой площади и в районе станции метро «Петровка».
В свою очередь в киевской полиции сообщили, что возле станции метро "Площадь Льва Толстого" злоумышленники пытались сорвать с мужчины браслет с ЛГБТ-символикой. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет.