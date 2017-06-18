Яркие костюмы и тысячи полицейских: как прошел ЛГБТ-марш в Киеве (фоторепортаж)
16:13, 18 июня 2017Общество
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Участие в шествии приняли 2500 человек.
ЛГБТ-марш в Киеве / REUTERS
Сегодня в воскресенье, 18 июня, в Киеве состоялся ежегодный ход представителей ЛГБТ-сообщества и всех, кто их поддерживает, под названием "Марш равенства".
По данным правоохранителей, участие в шествии приняли 2500 человек.
Безопасность участников охраняли 5 тысяч правоохранителей.
"Марш равенства" закончился около 11:00, когда участники шествия под прикрытием полиции сели в метро на станции "Льва Толстого" и покинули центр Киева.
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Во время шествия участники Марша выкрикивали лозунги: "Бунтуй, люби, прав не отдавай!", "Права человека - превыше всего!", Страна для всех "и т. д.
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