Директор московской фирмы застрелил кредитора и покончил с собой

Директор одной из московских транспортных компаний в субботу застрелил своего кредитора и застрелился сам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. По его словам, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе компании в Харьковском проезде на территории бывшего таксомоторного парка. "По предварительным данным, директор фирмы застрелил из карабина "Сайга" пришедшего к нему кредитора, после чего застрелился сам", - сказал источник. Прокуратура Южного административного округа начала проверку по факту гибели двух человек. По данному факту назначен ряд экспертиз, следователи изучают финансовую документацию компании.