Директор московской фирмы застрелил кредитора и покончил с собой
19:15, 07 марта 2009Общество
2790 0
Прокуратура начала проверку
Директор одной из московских транспортных компаний в субботу застрелил своего кредитора и застрелился сам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. По его словам, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе компании в Харьковском проезде на территории бывшего таксомоторного парка. "По предварительным данным, директор фирмы застрелил из карабина "Сайга" пришедшего к нему кредитора, после чего застрелился сам", - сказал источник. Прокуратура Южного административного округа начала проверку по факту гибели двух человек. По данному факту назначен ряд экспертиз, следователи изучают финансовую документацию компании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter