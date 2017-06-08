В Краматорске чиновник горсовета систематически требовал деньги с переселенцев - СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделов Краматорского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с переселенцев из временно оккупированных территорий за беспрепятственное получение регистрации в Краматорске.

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"В случае отсутствия денег, чиновник искусственно отказывал гражданам в регистрации, из-за чего они не могли получать положенные им социальные и пенсионные выплаты", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что начальник отдела был задержан во время передачи посредником трех тысяч гривень, полученных от вынужденной переселенки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.