Мировые цены на нефть значительно понизились
00:53, 03 марта 2009Общество
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Завершились торги на биржах
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 2 марта на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,21 (-4,14) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,15 (-4,61) долл./барр.
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