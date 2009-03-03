Мировые цены на нефть значительно понизились

Завершились торги на биржах

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 2 марта на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,21 (-4,14) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,15 (-4,61) долл./барр.

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