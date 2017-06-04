Киев прощается с Любомиром Гузаром (фото, видео)
16:11, 04 июня 2017Общество
1475 0
В Патриаршем соборе Воскресения Христова совершаются литургии.
С самого утра в храме совершаются литургии / фото УНИАН
В воскресенье, 4 июня, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова верующие прощаются с бывшим предстоятелем Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром, пишет Тиждень.uа.
С самого утра в храме совершаются литургии. В Собор приходят люди, чтобы отдать последнюю дань уважения Блаженнейшему Любомиру.
Читайте такжеВ Киев привезли гроб с телом Любомира Гузара
Проститься с кардиналом могут все желающие.
В понедельник, 5 июня, в 11 часов начнется траурная архиерейская божественная литургия с чином погребення.
Как сообщалось, многолетний руководитель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть Любомира Гузара