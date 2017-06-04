Киев прощается с Любомиром Гузаром (фото, видео)

В воскресенье, 4 июня, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова верующие прощаются с бывшим предстоятелем Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром, пишет Тиждень.uа.

С самого утра в храме совершаются литургии. В Собор приходят люди, чтобы отдать последнюю дань уважения Блаженнейшему Любомиру.

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Проститься с кардиналом могут все желающие.

В понедельник, 5 июня, в 11 часов начнется траурная архиерейская божественная литургия с чином погребення.

Как сообщалось, многолетний руководитель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.