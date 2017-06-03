Во Львове простились с Любомиром Гузаром (фото, видео)

Сегодня, 3 июня, во Львове прошла церемония прощания с кардиналом Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром.

После литургии тело покойного перенесут в храм Святого Михаила, позже этого похоронный кортеж отправится в Киев.

4 июня кортеж с телом Блаженнейшего Любомира прибудет в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова.

В Киеве 5 июня кардинала Любомира похоронят в Патриаршем соборе, строителем которого он был.

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Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку.

Гузар был не только духовным лидером греко-католиков Украины и мира, но и выдающимся общественным деятелем и философом.

Кардинал Любомир Гузар был одним из инициаторов группы «Первого декабря».