Умер Блаженнейший Любомир Гузар

Глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

Как сообщается на сайте УГКЦ, архиепископ на покое Любомир отошел в вечность сегодня в 18.30.

При этом отмечается, что «о похоронной службе будет сообщено позже».

В мира Любомир Гузар родился 26 февраля 1933 во Львове.

В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. Сначала остановились в Австрии. В г. Зальцбурге Любомир продолжил обучение в украинской гимназии.

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В 1949 году семья Гузаров переехала в США. Среднее образование будущий архиепископ получил в Малой духовной семинарии в Стэмфорде (штат Коннектикут).

В ноябре 1996 года Любомир назначен епископом-помощником главы УГКЦ. 26 января 2001 избран верховным архиепископом УГКЦ. 21 февраля назначен Папой Иоанном Павлом II кардиналом Католической церкви.

10 февраля на пресс-конференции в Киеве Любомир сообщил о том, что в этот день Папа Бенедикт XVI принял его отречение из правительства Верховного архиепископа УГКЦ. Соответствующую просьбу к понтифику глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.