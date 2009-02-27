Россия и Украина подписали контракт на поставку ядерного топлива

Руководители российской корпорации «ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН и украинской НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ подписали в Москве контрактные документы на поставку ядерного топлива на атомные станции Украины в 2009 году.

Об этом сообщается на сайте ОАО «ТВЭЛ».

Предполагается, что часть топлива будет изготавливаться с использованием украинского урана.

В ближайшее время ОАО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энергоатом» намерены подписать долгосрочный договор на поставку ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года, отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили некоторые вопросы строительства на украинской территории совместного предприятия по производству топливных сборок по российской технологии, условия создания которого тесно взаимосвязаны с параметрами долгосрочного договора.

Подписание контрактных документов является ежегодной процедурой в 12-летней истории сотрудничества между компаниями.