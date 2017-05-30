Миграционная служба ежедневно выдает до 20 тысяч биометрических паспортов – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Государственная миграционная служба ежедневно выдает до 20 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на церемонии открытия в городе Белая Церковь Киевской области сервисного центра МВД.

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“Миграционная служба работает сегодня с гигантской нагрузкой — 20 тыс. паспортов в день. Очень скоро, я уверен, такого бума достигнет выдача внутренних паспортов с чипом, чтобы по такому паспорту можно было пересекать внутренние границы, как этого мы достигли с Турцией”, - сказал Аваков.

Как сообщили УНИАН, по данным миграционной службы, по состоянию на 24 мая почти 3,5 млн украинцев уже оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Ранее в МИД пояснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС.