В МИД объяснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС

Гражданину Украины могут отказать в безвизовом въезде в страны ЕС при ряде условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Украинцу может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, если гражданин:

• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

• находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;

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• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

• является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

• если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. 22 мая документ был обнародован в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим для граждан Украины заработает с 11 июня.