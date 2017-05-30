В МИД объяснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС
Озвучены условия, при которых гражданам Украины могут отказать во въезде в ЕС.
Гражданину Украины могут отказать в безвизовом въезде в страны ЕС при ряде условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.
Украинцу может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, если гражданин:
• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;
• находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;
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• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;
• является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;
• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;
• если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.
Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. 22 мая документ был обнародован в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим для граждан Украины заработает с 11 июня.