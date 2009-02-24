Нафтогаз все-таки выдавил из себя финплан-2009

НАК «Нафтогаз Украины» подготовила финансовый план на 2009 год и передала его на утверждение Кабинету министров Украины.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Он (финансовый план – УНИАН) сформирован и подан в Кабмин», – сказал он.

Также он добавил, что сейчас компания заканчивает подготовку баланса газа на 2009 год.

"Баланс газа готовится, потому что идет снижение потребления газа, и мы должны это учесть", - добавил он.

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабинету министров Украины поручено до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год и предусмотреть существенную экономию потребления газа.

В документе отмечается, что СНБО принял решение признать работу Кабинета министров по обеспечению энергетической безопасности государства таковой, которая в недостаточной степени способствует сокращению угроз национальной безопасности и требует безотлагательного принятия мер, в первую очередь, системного уровня.

В частности, КМУ поручено до 15 февраля 2009 года утвердить баланс газа на этот год, предусмотрев существенную экономию потребления газа и необходимость закачки в подземные хранилища газа в объемах, необходимых для бесперебойной поставки во время отопительного сезона 2009/2010 гг.

Также поручено утвердить финплан НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков. Кроме того, поручено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Этот законопроект должен предусматривать сбалансирование бюджетов всех уровней в связи с повышением Нацкомиссией регулирования энергетики цены на газ для бюджетных учреждений, обеспечение ресурса для финансирования субвенций из Госбюджета местным бюджетам на предоставление населению льгот и жилищных субсидий на оплату природного газа и приобретение сжиженного газа. Также поручено обеспечить необходимый объем и своевременное получение НАК «Нафтогаз Украины» из Госбюджета компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить разработку механизма покрытия разрывов финансовых потоков, которые будут возникать в результате действия условий контракта купли-продажи газа по расчетам в первом и втором кварталах 2009 года, и формирования финансового резерва для обеспечения бесперебойного газоснабжения в случае реализации риска перехода к предоплате за предоставленный природный газ.