Ночная температура местами снизится до 20° мороза

Завтра, 24 февраля, на территории Украины сохранится сухая морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, небольшие осадки ожидаются лишь днем в Крыму. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, в северных, центральных и восточных областях местами 15-20°, днем 1-6° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет 9-14° мороза, местами 15-20°, днем 1-6° мороза. В столице - температура ночью 11-13° мороза, днем 1-3° мороза.