В Херсоне мужчина после ссоры сжег себя и жену

В Херсоне 52-летний местный житель после ссоры со своей 53-летней женой облил себя, жену и дом бензином и поджег.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, в результате пожара мужчина от ожогов погиб на месте происшествия. Его жена была госпитализирована в областную больницу в тяжелом состоянии с 90% ожогов туловища третьей степени. Несмотря на все усилия врачей, она умерла.

По данному факту работниками Комсомольского РО УМВД возбуждено уголовное дело по ч. ст.115 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование инцидента. По данным милиции, муж и жена были безработными и находились на стадии развода.

Трагедия произошла 21 февраля.