Доллар на межбанке идет вверх
11:27, 23 февраля 2009Общество
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,5150/8,6325 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9860/11,1515.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2910/11 (пятница - 1,2584/86).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,7900.
Сегодня в России празднуют День Защитника Отечества, поэтому торги по российской валюте возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).
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