Доллар на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,5150/8,6325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9860/11,1515.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2910/11 (пятница - 1,2584/86).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,7900.

Сегодня в России празднуют День Защитника Отечества, поэтому торги по российской валюте возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).