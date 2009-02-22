В США сегодня объявят лауреатов “Оскара”

Сегодня в Соединенных Штатах Америки объявят лауреатов престижной премии “Оскар”.

Ею Американская академия киноискусства ежегодно отмечает лучшие фильмы, а также актерскую и режиссерскую работы.

Лента "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида ФИНЧЕРА претендует на победу сразу в 13 номинациях. В частности, за лучшую мужскую роль, которую исполнил Бред ПИТТ. Лучшей актрисой может стать его жена Анжелина ДЖОЛИ. У нее в соперницах Кейт УИНСЛЕТ и Мерил СТРИП.

На втором месте по количеству номинаций фильм о 18-летнем жителе одного из беднейших районов Мумбаи "Миллионер из трущоб". Он представлен в 10 категориях.