В США сегодня объявят лауреатов “Оскара”
16:55, 22 февраля 2009Общество
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Сегодня в Соединенных Штатах Америки объявят лауреатов престижной премии “Оскар”.
Ею Американская академия киноискусства ежегодно отмечает лучшие фильмы, а также актерскую и режиссерскую работы.
Лента "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида ФИНЧЕРА претендует на победу сразу в 13 номинациях. В частности, за лучшую мужскую роль, которую исполнил Бред ПИТТ. Лучшей актрисой может стать его жена Анжелина ДЖОЛИ. У нее в соперницах Кейт УИНСЛЕТ и Мерил СТРИП.
На втором месте по количеству номинаций фильм о 18-летнем жителе одного из беднейших районов Мумбаи "Миллионер из трущоб". Он представлен в 10 категориях.
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