Саркози предлагает «строить капитализм с нуля»

Лидеры стран ЕС сегодня, 22 февраля, собираются в Берлине, чтобы выработать общую позицию по борьбе с мировым экономическим кризисом.

Как передает Би-Би-Си, прийти к общему мнению будет нелегко из-за разных подходов участников саммита к решению экономических проблем.

В частности, Германия выступает за более жесткое регулирование мировых финансовых рынков.

Как заявила канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ в своем еженедельном видеообращении, в законах ЕС о контроле за финансовыми продуктами "больше не должно остаться никаких дыр".

Предложение об ужесточении регулирования деятельности рынков поддерживают некоторые другие страны, в том числе и Великобритания.

В день начала встречи в Берлине британский премьер-министр Гордон БРАУН призвал финансовые круги вернуться к осторожным, осмотрительным методам работы. По мнению премьера, коммерческим банкам стоит сосредоточиться на предоставлении услуг по сберегательным счетам и займам для рядовых низкооплачиваемых служащих и не заниматься рискованным инвестированием на международном уровне.

Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил, что ждет от сегодняшней встречи конкретных результатов и не потерпит "хрупкого компромисса или быстрого решения" в выработке позиции ЕС по вопросу кризиса.

"Серьезность кризиса, его глубина требуют фундаментальных перемен. Нам надо вновь начать строить капитализм с нуля, сделав его более моральным. Вот почему я хочу четкого ответа (от встречи) в Берлине", - сказал французский лидер.