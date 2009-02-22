Глава МВФ за введение общеевропейских займов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан выступает в поддержку идеи введения общеевропейских займов. "Европейский союз - крупный игрок, и я не вижу причин, почему он не должен иметь собственный способ финансирования, поэтому выпуск облигаций - это хорошая идея", - сказал глава МВФ на пресс-конференции в Риме. "Я действительно поддерживаю эту инициативу, - сказал Д.Стросс-Кан. - Ее реализация зависит от Еврокомиссии и властей ЕС, но я не вижу причин, почему Европа не может это сделать", передает Reuters.

Д.Стросс-Кан также сообщил, что МВФ может понизить прогноз по ВВП зоны евро на 2009 г. из-за "значительных рисков в сторону ухудшения". Текущий прогноз МВФ, опубликованный в конце января с.г., предполагает снижение экономики стран еврозоны на 2%.

Идею эмиссии общеевропейских бондов отстаивал на Всемирном экономическом саммите в Давосе министр экономики Италии Джулио Тремонти. Экономисты отмечают, что идея коллективного займа выгодна таким европейским странам, как Греция или Италия, которые привлекают заемные средства под более высокие проценты, чем страны-"тяжеловесы" - Германия и Франция. Впрочем, в Берлине идею облигаций Евросоюза пока не поддерживают, поскольку в таком случае на бюджет ФРГ лягут дополнительные расходы на обслуживание общеевропейского долга.

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