Предприниматели сферы игорного бизнеса оштрафованы на 65,7 млн. грн.

Подразделения контроля за расчетными операциями органов государственной налоговой службы на протяжении 2008 года оштрафовали предпринимателей сферы игорного бизнеса на 65,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В частности, по данным налоговиков, по состоянию на 1 января 2009 в органах ГНС зарегистрированы 1 тыс. 218 субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса через сеть 9 тыс. 391 хозяйствующих объектов. В 2008 году подразделениями контроля за расчетными операциями проведены 9 тыс. 385 проверок в этой сфере, по результатам которых к субъектам ведения хозяйства применено и согласовано штрафных (финансовых) санкций на общую сумму 65,7 млн. грн.

Также подразделения контроля за расчетными операциями органов ГНС на протяжении 2008 года особое внимание уделяли субъектам ведения хозяйства, осуществляющим деятельность в сферах оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, розничной торговли нефтепродуктами через АЗС.

Так, в органах государственной налоговой службы зарегистрированы 2 тыс. 228 субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами через сеть 8 тыс. 596 АЗС. В 2008 году подразделениями контроля за расчетными операциями были проведены 3015 проверок в этой сфере, по результатам которых были применено штрафные санкции на общую сумму 7,6 млн. грн.

Также проведены 51 тыс. 163 проверки субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, по результатам которых к субъектам ведения хозяйства было применено штрафных (финансовых) санкций на общую сумму 106 млн. грн.