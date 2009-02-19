Газовики пугают жителей Ивано-Франковска техногенными авариями

ОАО «Ивано-Франковскгаз» заявляет, что сложилась чрезвычайная ситуация, которая грозит ограничением снабжения природным газом всех потребителей Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Ивано-Франковскгаз», об этом говорится в письме руководства компании в адрес председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Николая ПАЛИЙЧУКА, заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА, городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА.

«Информируем вас, что в настоящее время сложилась чрезвычайная ситуация, которая грозит ограничением снабжения природным газом всех потребителей Ивано-Франковской области», - говорится в документе.

Газовщики напоминают, что на февраль компании «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго не выделено плановых объемов потребления природного газа (лимитов), а задолженность предприятия за газ составляет свыше 41 млн. грн.

«Ивано-Франковскгаз» дважды опломбировывал котельные, поскольку тепловики не заключили договоров о закупке природного газа и, к тому же, не осуществляют расчетов за использованный природный газ. Тепловики самовольно срывали пломбы и возобновляли газоснабжение.

«Самовольное вмешательство в газотранспортную систему общества без участия соответствующих квалифицированных специалистов Ивано-Франковского управления эксплуатации газового хозяйства является недопустимым и может привести к возникновению ситуаций с непредсказуемыми последствиями, в том числе техногенным авариям. Такие действия не позволяют нашему предприятию гарантировать безаварийный и бесперебойный принцип газоснабжения других потребителей, – говорится в письме. - Кроме того, самовольный отбор природного газа из трубопроводной системы может привести к ее разбалансированию, а также к ограничению подачи газа на г. Ивано-Франковск и область в целом через газораспределительные станции ДК «Укртрансгаз», следствием чего будет остановка промышленных предприятий, перебои с газоснабжением бюджетных организаций и населения, что спровоцирует социальную напряженность».

ОАО «Ивано-Франковскгаз» очень обеспокоено сложившейся ситуацией и просит названных адресатов в рамках их компетенции вмешаться для урегулирования данной проблемы с целью «недопущения срыва бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей области». отмечается в документе. А от ГГП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» ОАО «Ивано-Франковскгаз» требует «прекратить внеплановый и самовольный отбор газа». Газовщики намерены 19 февраля принудительно отключить газоснабжение всех котельных ГГП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» и просят представителей облгосадминистрации принять участие в процедуре отключения.