Стратегические полезные ископаемые будут гостайной в Беларуси

Правительство Беларуси постановлением №149 от 4 февраля 2009 года утвердило перечень стратегических полезных ископаемых, сведения о ресурсах, балансовых запасах и объемах добычи которых составляют государственную тайну.

Об этом УНИАН сообщили в Совете министров Беларуси.

Секретными объявлены сведения о ресурсах, балансовых запасах и объемах добычи алмазов, бериллия, золота, лития, ниобия, палладия, платины, руд редкоземельных элементов, серебра, тантала, урана, циркония.

Кроме того, определен перечень редкоземельных элементов, сведения о производстве, закупке, переработке и хранении которых составляют государственную тайну Беларуси. Перечень включает гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, лантан, лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий и эрбий.

Постановление белорусского правительство вступает в силу с 1 января 2009 года.

Справка УНИАН. В Беларуси разведано около 30 видов минерального сырья (более 4000 месторождений и залежей полезных ископаемых). В недрах страны выявлены значительные ресурсы бурых углей, горючих сланцев, сапропелей, железных руд, редких металлов и высокоминерализованных рассолов. Имеются предпосылки для открытия промышленно значимых месторождений фосфоритов, графита, пирофиллита, цветных и благородных металлов, алмазов и других полезных ископаемых.

Беларусь находится на третьем месте в мире по запасам калийных солей (более 10 % мировых запасов). Кроме того, Беларусь располагает практически неограниченными запасами каменной соли.

Ежегодно Беларусь добывает на собственных месторождениях 1,8 млн. тонн нефти. В стране открыто 70 месторождений нефти и еще 40 находится в разработке. По оценкам специалистов, разведанных промышленных запасов белорусской нефти хватит на 35 лет.

В Беларуси разведано более 9 тысяч месторождений торфа, его добыча для нужд энергетики и сельского хозяйства осуществляется на 46 месторождениях. В последнее время ежегодные объемы добычи торфа стабилизировались на уровне 2-3 млн. тонн. Геологические запасы торфа оцениваются в 4,1 млрд. тонн, запас для промышленной разработки - 1,5 млрд. тонн.

На территории Беларуси открыты месторождения бурых углей, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства жидких и газообразных высококалорийных энергоносителей. Потенциальный источник энергии — горючие сланцы. Изучается также возможность использования тепловой энергии, заключенной в термальных подземных водах, температура которых достигает +40-90 градусов.

Беларусь добывает и экспортирует щебень, цемент, известь, мел, песок, глину, доломит и другие виды строительного сырья. Продолжается подготовка собственной железорудной базы для металлургического производства.

Существующая мировая система критериев регионального прогнозирования месторождений алмазов позволила выделить на территории Беларуси ряд перспективных районов для поисков коренных месторождений алмазов. Эти районы занимают около 40 процентов площади страны.